В Пензенской области более 123 тыс. детей охвачены программами допобразования Образование

Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Более 123 тыс. детей, что составляет 74%, охвачены дополнительными общеобразовательными программами в Пензенской области. Об этом сообщила начальник управления воспитания, допобразования и защиты прав детей регионального Минобразования Лариса Ушакова.

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«В семи муниципалитетах процент охвата детей программами дополнительного образования и спортивной подготовки выше среднеобластного. Это город Заречный, Сердобск, Башмаковский, Нижнеломовский, Спасский, Никольский районы», — сказала она в ходе коллегии министерства, которая состоялась на базе средней школы села Лопатино в среду, 25 сентября.

Лариса Ушакова отметила, что система допобразования детей в Пензенской области на сегодняшний день представлена 137 организациями и учреждениями в сфере образования, культуры и спорта, а также объединениями на базе школ и детсадов, детским технопарком «Кванториум НЭЛ», центром «Мобильное дополнительное образование» и НКО.