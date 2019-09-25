В Пензе планируют создать модельный центр допобразования детей Образование

Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Региональный модельный центр дополнительного образования детей намечено создать в Пензе в 2020 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что его специалисты будут оказывать организационную, методическую, нормативно-правовую и экспертно-консультационную помощь участникам системы допобразования, заниматься выявлением и распространением лучших практик.

Также центр будет обеспечивать профессиональный рост работников данной сферы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного Минобразования, планируется, что он будет функционировать на базе Института регионального развития, однако окончательное решение пока не принято.

Параллельно будет создана сеть опорных центров дополнительного образования детей. Они будут выполнять аналогичные функции, но уже на базе муниципалитетов.