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Школам Пензенской области передано девять автобусов «ПАЗ»

16:13 | 01.10.2019 | Образование

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Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Девять автобусов «ПАЗ-32053-70», приобретенных за счет средств бюджета Пензенской области, передано образовательным организациям региона.

Школам Пензенской области передано девять автобусов «ПАЗ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного министерства образования, восемь автобусов будут эксплуатироваться в районах, один — в Пензе.

За счет регионального бюджета планируется закупить еще три школьных автобуса, а ранее был приобретен экскурсионный — для губернского лицея.

Всего в бюджете Пензенской области на 2019 год на эти цели предусмотрено свыше 32 млн. рублей.

Помимо этого, в текущем году для школ региона будет поставлено 49 единиц пассажирской автомобильной техники различной вместимости за счет средств федерального бюджета.

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