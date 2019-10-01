Школам Пензенской области передано девять автобусов «ПАЗ» Образование

Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Девять автобусов «ПАЗ-32053-70», приобретенных за счет средств бюджета Пензенской области, передано образовательным организациям региона.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного министерства образования, восемь автобусов будут эксплуатироваться в районах, один — в Пензе.

За счет регионального бюджета планируется закупить еще три школьных автобуса, а ранее был приобретен экскурсионный — для губернского лицея.

Всего в бюджете Пензенской области на 2019 год на эти цели предусмотрено свыше 32 млн. рублей.

Помимо этого, в текущем году для школ региона будет поставлено 49 единиц пассажирской автомобильной техники различной вместимости за счет средств федерального бюджета.