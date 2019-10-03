EN
13:34:06 Четверг, 3 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Восемь пензенских студентов и одна аспирантка будут получать стипендии президента России

09:31 | 03.10.2019 | Образование

Печать

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Девять представителей Пензенской области вошли в число получателей стипендии президента России на 2019–2020 учебный год.

Восемь пензенских студентов и одна аспирантка будут получать стипендии президента России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их перечень утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 сентября, который размещен на сайте ведомства.

Согласно тексту документа, стипендию будут получать студенты Пензенского государственного университета Илья Асташкин, Иван Елькин, Кристина Князева, Анастасия Орешкина, Владислав Повалихин, Дмитрий Степанов и Кристина Ульянова. Кроме того, она будет выплачиваться студенту Пензенского государственного технологического университета Илье Сиркину.

Помимо этого, стипендия главы государства полагается аспирантке ПГУ Юлии Барменковой.

Выплата будет осуществляться за период с 1 сентября 2019 года.

Загрузка...
Читайте также
Приговор зареченскому хирургу оставлен без изменения В пензенском министерстве труда проводили на пенсию Александра Лебедева
Пенза примет первенство ПФО по спортивной гимнастике среди юношей В Лунино раскрыта кража ноутбука из складского помещения
В Пензе молодой мужчина получил удар ножом в ходе ночного конфликта у бара «МегаФон» стал партнером Blizzard Entertainment и запустил портал, посвященный играм
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement