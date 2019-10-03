Восемь пензенских студентов и одна аспирантка будут получать стипендии президента России Образование

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Девять представителей Пензенской области вошли в число получателей стипендии президента России на 2019–2020 учебный год.

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Их перечень утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 сентября, который размещен на сайте ведомства.

Согласно тексту документа, стипендию будут получать студенты Пензенского государственного университета Илья Асташкин, Иван Елькин, Кристина Князева, Анастасия Орешкина, Владислав Повалихин, Дмитрий Степанов и Кристина Ульянова. Кроме того, она будет выплачиваться студенту Пензенского государственного технологического университета Илье Сиркину.

Помимо этого, стипендия главы государства полагается аспирантке ПГУ Юлии Барменковой.

Выплата будет осуществляться за период с 1 сентября 2019 года.