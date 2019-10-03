В Пензе состоялось чествование лучших педагогов региона Образование

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Чествование лучших педагогов региона состоялось в ходе торжественного мероприятия, прошедшего в киноконцертном зале «Пенза» в преддверии Дня учителя.

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На него были приглашены воспитатели детских садов, учителя школ, педагоги учреждений дополнительного образования, колледжей, техникумов и вузов, а также ветераны отрасли.

Первой в ходе официальной части отмечена заведующая кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка» историко-филологического факультета пединститута имени В.Г. Белинского ПГУ Галина Канакина. Ей присвоено звание заслуженного работника образования Пензенской области.

Почетных грамот губернатора удостоены учитель начальных классов пензенской гимназии №44 Ольга Свиридова, заведующая методическим кабинетом центра технического обеспечения управления образования Кузнецка Лидия Заводчикова и учитель русского языка и литературы шемышейской школы Надежда Туркина.

Благодарностями главы региона отмечены замначальника отдела образования Сердобского района Людмила Грибань, учитель истории нижнеломовской школы №2 Елена Десятова, педагог пензенского центра развития творчества детей и юношества Анна Тархунина, учитель-логопед отдела центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Надежда Комарова и учитель русского языка и литературы многопрофильной гимназии №4 Елена Москвина.

Кроме того, благодарности губернатора объявлены воспитателю пензенского детсада №57 Лидии Пархомовой, учителю начальных классов никольской школы №3 Маргарите Плутниковой, директору школы села Чемодановка Елене Пугачевой, учителю географии белинской школы №2 Виктору Пушанину, учителю технологии многопрофильной гимназии №13 Ирине Рябовой, мастеру производственного обучения пензенского агропромышленного колледжа Светлане Трифоновой и учителю русского языка и литературы каменской школы №4 Ирине Холькиной.

Также в ходе мероприятия были вручены другие награды.