В Пензенской области отобраны 12 учителей для прохождения зарубежной стажировки Образование

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Двенадцать учителей иностранных языков, показавших лучшие результаты по итогам первого этапа повышения квалификации на базе Пензенского государственного университета, отобраны из числа 60 педагогов для прохождения зарубежной стажировки.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в Великобританию отправятся учителя английского языка Ангелина Жаркова, Наталья Галкина, Елена Ионова, Марина Каргаева, Мария Романова и Ирина Плешакова.

В Германию поедут учители немецкого языка ЕкатеринаДобрякова, Дмитрий Захаров, Ольга Кобзева, Раиса Каримова, Наталья Левина и Наталья Рунова.

Зарубежная стажировка состоится в ноябре.

Программа повышения квалификации учителей иностранных языков действует в Пензенской области с 2017 года.

На протяжении двух лет в ней участвовали сельские учителя английского языка. За это время 120 педагогов прошли интенсивный курс подготовки, из них 24 были направлены на стажировку в Великобритании.

С 2019 года программа ориентирована на учителей английского и немецкого языков.