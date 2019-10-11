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В Пензенской области отобраны 12 учителей для прохождения зарубежной стажировки

14:35 | 11.10.2019 | Образование

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Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Двенадцать учителей иностранных языков, показавших лучшие результаты по итогам первого этапа повышения квалификации на базе Пензенского государственного университета, отобраны из числа 60 педагогов для прохождения зарубежной стажировки.

В Пензенской области отобраны 12 учителей для прохождения зарубежной стажировки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в Великобританию отправятся учителя английского языка Ангелина Жаркова, Наталья Галкина, Елена Ионова, Марина Каргаева, Мария Романова и Ирина Плешакова.

В Германию поедут учители немецкого языка ЕкатеринаДобрякова, Дмитрий Захаров, Ольга Кобзева, Раиса Каримова, Наталья Левина и Наталья Рунова.

Зарубежная стажировка состоится в ноябре.

Программа повышения квалификации учителей иностранных языков действует в Пензенской области с 2017 года.

На протяжении двух лет в ней участвовали сельские учителя английского языка. За это время 120 педагогов прошли интенсивный курс подготовки, из них 24 были направлены на стажировку в Великобритании.

С 2019 года программа ориентирована на учителей английского и немецкого языков.

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