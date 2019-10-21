В Пензенской области стартовал конкурс методических идей молодых педагогов Образование

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Прием заявок на региональный конкурс «Методические идеи молодых педагогов Пензенской области» стартовал в понедельник, 21 октября.

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К участию в нем допускаются учителя в возрасте до 30 лет со стажем педагогической работы до 5 лет и их наставники.

До 15 ноября им предлагается разместить на портале поддержки дистанционных мультимедийных интернет-проектов видеозапись урока продолжительностью до 40 минут, а также презентацию педагогических идей и эффективных практик.

Жюри проанализирует материалы заочного тура и определит участников очного, который состоится 3 декабря. Он будет включать в себя два задания: «Мы команда», в ходе выполнения которого необходимо продемонстрировать совместную работу наставника и молодого педагога, а также мастер-класс.

Победитель и призеры будут награждены дипломами.

Организаторами конкурса выступили министерство образования Пензенской области, Институт регионального развития и организация профсоюза работников народного образования и науки.