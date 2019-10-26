Около 30 учащихся каменской школы посвящены в кадеты Образование

Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. 27 учащихся 6 класса школы №8 города Каменки приняли участие в церемонии посвящения в кадеты, прошедшей в стенах Пензенского государственного университета.

Фото: Penza.sledcom.ru

Обращаясь к присутствующим, руководитель следственного управления СКР по Пензенской области полковник юстиции Дмитрий Матушкин отметил, что в 2019 году кадетскому движению ведомства исполнилось 10 лет.

По его словам, на сегодняшний день кадетские классы действуют в 28 регионах России, в том числе один — в Пензенской области, который был сформирован в Каменке в этом году.

«Мы не ставим своей целью воспитать из каждого кадета будущего следователя. Главное, чтобы каждый выпускник кадетского класса стал достойным гражданином нашей страны, патриотом, который искренне любит свою Родину», — сказал он.

Дмитрий Матушкин добавил, что тем кадетам, которые захотят связать свою жизнь с работой в следственных органах, будет оказано необходимое содействие.

После того, как учащиеся поклялись с честью и достоинством носить звание кадета, им были вручены удостоверения, сообщает пресс-служба следственного управления СКР.