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Около 30 учащихся каменской школы посвящены в кадеты

09:50 | 26.10.2019 | Образование

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Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. 27 учащихся 6 класса школы №8 города Каменки приняли участие в церемонии посвящения в кадеты, прошедшей в стенах Пензенского государственного университета.

Около 30 учащихся каменской школы посвящены в кадеты

Фото: Penza.sledcom.ru

Обращаясь к присутствующим, руководитель следственного управления СКР по Пензенской области полковник юстиции Дмитрий Матушкин отметил, что в 2019 году кадетскому движению ведомства исполнилось 10 лет.

По его словам, на сегодняшний день кадетские классы действуют в 28 регионах России, в том числе один — в Пензенской области, который был сформирован в Каменке в этом году.

«Мы не ставим своей целью воспитать из каждого кадета будущего следователя. Главное, чтобы каждый выпускник кадетского класса стал достойным гражданином нашей страны, патриотом, который искренне любит свою Родину», — сказал он.

Дмитрий Матушкин добавил, что тем кадетам, которые захотят связать свою жизнь с работой в следственных органах, будет оказано необходимое содействие.

После того, как учащиеся поклялись с честью и достоинством носить звание кадета, им были вручены удостоверения, сообщает пресс-служба следственного управления СКР.

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