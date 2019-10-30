В Пензе отметили 80-летие Института регионального развития Образование

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 80-летию Института регионального развития Пензенской области, состоялось в среду, 30 октября.

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Перед его началом гости получили возможность ознакомиться с проектами учреждения, учебно-методической литературой, подготовленной сотрудниками, и новой книгой, посвященной юбилейной дате.

Обращаясь к собравшимся в ходе официальной части, ректор Института регионального развития Ольга Федосеева обратила внимание на то, как важно в современных условиях найти баланс при использовании традиционных и инновационных наработок, в том числе при подготовке квалифицированных кадров.

«Именно традиции являются основой для появления инноваций и дальнейшего творческого развития. Только человек, обладающий хорошими прочными базовыми знаниями, способен воспринимать адекватно новые направления», — сказала она.

По словам Ольги Федосеевой, залогом успешной работы учреждения является командная работа коллектива, который на сегодняшний день насчитывает более 130 человек.

«Чтобы мы с вами были конкурентоспособны, мы должны осваивать все формы и виды образовательных услуг», — отметила ректор, пояснив, что возрастает роль дистанционных технологий, а также разработки индивидуальных программ повышения квалификации с учетом запросов слушателей.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил мнение, что институт за годы существования доказал свою состоятельность.

«Альтернативы Институту регионального развития я сегодня не вижу», — подчеркнул он, добавив, что в учреждении работает «коллектив достойный, грамотный, профессиональный».

История учреждения берет свое начало в 1939 году, когда приказом пензенского областного отдела народного образования был создан Пензенский областной институт усовершенствования учителей (ИУУ).

В 1970 году учреждению было передано здание на улице Попова, 40, в котором располагались аудитории, библиотека, читальный зал и общежитие.

В 1992 году ИУУ был реорганизован в Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (ИПКиПРО).

В 2007 году он был переименован в государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования» (ПИРО), а в 2008-м получил статус государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования. Учреждению были переданы учебные площади в здании на улице Чаадаева, 119.

На основании постановления облправительства от 6 декабря 2011 года на его базе создано государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования».

В 2013 году к нему было присоединено государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» и ГАУ «Пензенский региональный ресурсный центр президентской программы подготовки управленческих кадров».

Тогда же оно было переименовано в государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской области».