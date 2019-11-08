В Башмаково после капремонта открыт детсад «Солнышко» Образование

Башмаково, 8 ноября 2019. PenzaNews. Детский сад «Солнышко» открыт после капитального ремонта в рабочем поселке Башмаково Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в здании произведена замена оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования в туалетных и буфетных комнатах, покрашены стены в группах и фойе, отремонтированы полы и кровля.

Капитальный ремонт выполнен по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы». На эти цели потрачено 7,2 млн. рублей, в том числе более 1,4 млн. рублей из муниципального бюджета.

Детский сад комбинированного вида «Солнышко» функционирует в Башмаково с 1982 года. Он рассчитан на 169 мест. В настоящее время учреждение посещают 165 дошкольников, действует семь групп.