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В Башмаково после капремонта открыт детсад «Солнышко»

16:46 | 08.11.2019 | Образование

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Башмаково, 8 ноября 2019. PenzaNews. Детский сад «Солнышко» открыт после капитального ремонта в рабочем поселке Башмаково Пензенской области.

В Башмаково после капремонта открыт детсад «Солнышко»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в здании произведена замена оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования в туалетных и буфетных комнатах, покрашены стены в группах и фойе, отремонтированы полы и кровля.

Капитальный ремонт выполнен по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы». На эти цели потрачено 7,2 млн. рублей, в том числе более 1,4 млн. рублей из муниципального бюджета.

Детский сад комбинированного вида «Солнышко» функционирует в Башмаково с 1982 года. Он рассчитан на 169 мест. В настоящее время учреждение посещают 165 дошкольников, действует семь групп.

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