В Заречном следователи начали проверку в связи с массовым заболеванием детей в школе Образование

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту массового заболевания учащихся в школе №221 города Заречного Пензенской области.

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«Сотрудниками Федерального медико-биологического агентства в школе отобраны пробы готовых блюд, воды, произведены смывы в пищеблоке, обследуется персонал, проведена дезинфекция пищеблока и санузлов, организована генеральная уборка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что точное количество заболевших детей устанавливается.

По словам представителя следственного управления, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников школы, а по ее результатам — сделан вывод о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Заречного, 7 ноября учащиеся школы №221 стали массово жаловаться на тошноту, рвоту и боли в области живота.

По состоянию на 8 ноября, за медицинской помощью обратились 17 человек, из них 12-ти был поставлен предварительный диагноз: «Ротавирусный гастроэнтерит».

Занятия в образовательной организации приостановлены.