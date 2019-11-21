Белозерцев поставил задачу сдать строящиеся корпуса детсадов в Пензе к середине декабря Образование

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поставил задачу перед руководителями подрядных компаний, строящих новые корпуса вблизи четырех действующих детсадов в Пензе в рамках национального проекта «Демография», принять все необходимые меры для ввода зданий в эксплуатацию к середине декабря 2019 года.

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Глава региона лично оценил ситуацию на некоторых стройплощадках в четверг, 21 ноября.

Первым объектом стал детский сад №4 на улице Антонова, где новый корпус возводит ООО «Фаворит».

Иван Белозерцев нацелил специалистов подрядной компании максимально использовать погодные условия для выполнения наружных работ.

«Задача сейчас самая главная — это благоустройство вокруг детсада. Пока земля не промерзла, делайте основание», — поставил он задачу, призвав также заблаговременно начать подготовку документации для ввода объекта в эксплуатацию.

Затем губернатор посетил территорию детсада №57 на улице Измайлова, где работы ведет ООО «Стройинжениринг».

Выслушав краткие доклады ответственных лиц о текущем положении дел, Иван Белозерцев предложил увеличить количество людей, занятых на стройке.

Глава региона акцентировал внимание на том, что все задачи, поставленные перед городом и регионом в рамках национального проекта, должны быть выполнены.

По словам министра образования региона Александра Воронкова, до конца года в Пензе будет создано 160 мест для детей ясельного возраста — наряду с новыми группами в детсадах №4 и №57 они появятся в учреждениях №96 и №71 на улицах Набережной реки Мойки и Депутатской соответственно.

18 ноября в ходе оперативного совещания в правительстве области губернатор Иван Белозерцев сообщил, что регион получил из федерального бюджета дополнительные средства на строительство новых корпусов вблизи существующих детсадов в Пензе только летом. Он подчеркнул, что, несмотря на сжатые сроки, нужно вовремя сдать эти объекты.

Глава региона также выразил намерение лично оценить обстановку на стройплощадках, чтобы при наличии каких-либо проблемных вопросов найти варианты их скорейшего решения.

Национальный проект «Демография» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года.