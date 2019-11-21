Губернатор предложил, чтобы новая школа в Арбеково не пустовала до официального открытия Образование

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Новая школа на территории микрорайона «Арбековская застава» города Пензы, которую планируется достроить в конце 2019 года и торжественно открыть 1 сентября 2020-го, не должна пустовать в период ее комплектования оборудованием. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Надо здесь организовать работу с детьми, [...] чтобы она не пустовала, чтобы она начала «жить», — сказал глава региона в ходе посещения сройплощадки с инспекционным визитом в четверг, 21 ноября.

Он предположил, что до того момента, пока не будет закуплено все необходимое оснащение и получена лицензия, в здании можно проводить дополнительные занятия с детьми, готовить их к будущему обучению в школе, а также по возможности загрузить спортзал, в том числе предоставляя его взрослым, стремящимся активно проводить свой досуг.

Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что это будет позитивно воспринято жителями развивающегося микрорайона, а дети в День знаний придут в школу «как в родную».

По итогам осмотра здания и прилегающей территории губернатор похвалил представителей подрядной компании и ответственных чиновников.

«Молодцы. С задачей справляетесь», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он поручил должностным лицам не ослаблять контроль за завершением строительства, а строителям — подумать о создании условий для дошкольного образования на территории микрорайона.

Строительство школы на 800 мест в 6-м микрорайоне Арбеково города Пензы предусмотрено региональным проектом «Жилье» нацпроекта «Жилье и комфортная среда», который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

Муниципальный контракт заключен с ООО «СтройСити».

Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней. Основная часть средств выделена из федерального бюджета.

Работы на объекте должны быть завершены до 15 декабря 2019 года.