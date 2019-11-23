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Пензенцы завоевали восемь медалей на чемпионате «Абилимпикс»

10:15 | 23.11.2019 | Образование

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Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. Представители Пензенской области завоевали восемь медалей — шесть золотых, серебряную и бронзовую — на пятом национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который завершился в Москве в минувшую пятницу, 22 ноября.

Пензенцы завоевали восемь медалей на чемпионате «Абилимпикс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, Регина Болмат и Юлия Володина выиграли «золото» в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ» среди студентов и специалистов соответственно.

Алена Занкина стала обладательницей «серебра» в компетенции «Дизайн персонажей/анимация» среди студентов.

В презентационных компетенциях золотых медалей удостоены Кирилл Танин — в компетенции «Сварочные технологии», Алексей Мочалов и Айнур Мухаметдинов — «Зубной техник», Варвара Тришина — «Семеновод».

Бронзовую награду завоевал Виктор Заботин в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации».

Пятый национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил в Москве с 18 по 22 ноября.

Он является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей». Его цель — обеспечение эффективной профориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии.

Чемпионат посетили делегации из 85 субъектов РФ. В соревновательной программе по 62 основным и 30 презентационным компетенциям приняли участие более 1,8 тыс. человек.

Пензенскую область представляли 15 человек. Они боролись за победу в 12 компетенциях.

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