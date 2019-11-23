Пензенское правительство распределило гранты на развитие образования Образование

Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. Пять муниципальных учреждений получат из бюджета Пензенской области гранты на сумму более 1,5 млн. рублей по государственной программе «Развитие образование». Распределение денежных средств утверждено постановлением регионального правительства.

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Около 155 тыс. рублей предусмотрено на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».

Гранты в размере по 77,3 тыс. рублей выделены детскому саду «Лукоморье» Пензенского района и психолого-социальному центру системы образования «Надежда».

Еще почти 1,4 млн. рублей решено направить на поддержку инноваций в области развития и мониторинга системы образования.

Многопрофильная гимназия №13, школы №27 и №56 получат примерно по 302,5 тыс. рублей, школа №12 имени В.В. Тарасова — 464 тыс. рублей.