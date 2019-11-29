Выявлены нарушения при организации питания в пензенских учреждениях образования Образование

Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области выявили нарушения требований к организации питания в учреждениях образования, допущенные с начала 2019–2020 учебного года.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, были проведены проверки 26 детсадов и 39 школ, а также четырех организаторов питания. Нарушения текущего характера зафиксированы в 44-х. В их числе — несоответствие фактического меню примерному утвержденному, несоблюдение требований к содержанию и укомплектованности пищеблоков, мытью посуды и инвентаря, отбору и хранению суточных проб, оформлению учетной документации.

В отношении должностных и юридических лиц составлен 41 протокол об административном правонарушении. Вынесено 39 постановлений о наложении штрафов на сумму 200 тыс. рублей.

Два протокола направлены в суды, которые назначили штрафы за невыполнение предписаний в установленные сроки.

По всем фактам были выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, и предписания об их устранении. Большинство из них выполнено, нарушения устранены. Часть предписаний остается на контроле.