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Пензенский вуз и сердобский техникум получат гранты на 73 млн. рублей

11:45 | 02.12.2019 | Образование

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский государственный университет (ПГУ) и сердобский многопрофильный техникум получат в 2020 году из федерального бюджета гранты на общую сумму более 73 млн. рублей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Об этом говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии Минпросвещения России.

Пензенский вуз и сердобский техникум получат гранты на 73 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, победители конкурсного отбора определены по результатам рассмотрения 503 заявок со всей страны.

В итоге принято решение выделить ПГУ 29 млн. 340 тыс. рублей по направлению «Информационно-коммуникационные технологии», сердобскому многопрофильному техникуму — 43 млн. 750 тыс. рублей в категории «Сельское хозяйство».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, на эти средства в обоих учреждениях будет создано по пять мастерских.

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