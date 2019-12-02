Пензенский вуз и сердобский техникум получат гранты на 73 млн. рублей Образование

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский государственный университет (ПГУ) и сердобский многопрофильный техникум получат в 2020 году из федерального бюджета гранты на общую сумму более 73 млн. рублей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Об этом говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии Минпросвещения России.

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Согласно тексту документа, победители конкурсного отбора определены по результатам рассмотрения 503 заявок со всей страны.

В итоге принято решение выделить ПГУ 29 млн. 340 тыс. рублей по направлению «Информационно-коммуникационные технологии», сердобскому многопрофильному техникуму — 43 млн. 750 тыс. рублей в категории «Сельское хозяйство».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, на эти средства в обоих учреждениях будет создано по пять мастерских.