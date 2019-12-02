Лицеисты из Пензы стали призерами международной олимпиады по экспериментальной физике Образование

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Учащиеся пензенского губернского лицея стали призерами VII международной олимпиады по экспериментальной физике для учащихся 8–11 классов (International Experimental Physics Olympiad, IEPhO), прошедшей в Белоруссии.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, в личном зачете лицеисты завоевали четыре медали.

Восьмиклассник Дмитрий Гудов выиграл «серебро». Ученик 9 класса Алексей Панкин также стал серебряным призером. Десятиклассники Елизавета Долгих и Алексей Глотов завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно.

Олимпиада проходила в три тура, каждый из которых состоял из двух экспериментальных задач. Продолжительность одного тура — 5 часов.