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Более 5 тыс. пензенских выпускников напишут итоговое сочинение

17:50 | 03.12.2019 | Образование

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Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Более 5 тыс. 270 выпускников образовательных организаций Пензенской области подали заявления на участие в итоговом сочинении, еще 125 напишут изложение. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Более 5 тыс. пензенских выпускников напишут итоговое сочинение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 2019–2020 учебный год утверждено пять направлений итогового сочинения — «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Темы станут известны за 15 минут до начала написания.

Итоговое сочинение и изложение проводится в первую среду декабря. Основной срок сдачи в 2019 году — 4 декабря.

Повторно написать сочинение 5 февраля и 6 мая 2020 года смогут учащиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение, не завершившие его написание по уважительным причинам либо удаленные из кабинета.

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