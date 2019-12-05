На базе ПГУ проведено бесплатное обучение граждан в рамках нацпроекта «Образование» Образование

Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский государственный университет (ПГУ) завершил бесплатное обучение граждан в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого», который входит в состав нацпроекта «Образование».

Фото: пресс-служба ПГУ

Курсы были организованы на средства гранта, выделенного из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора, которое осуществляло Минобрнауки России. ПГУ стал единственным пензенским вузом, вошедшим в число получателей денежных средств.

Обучение населения проводилось по пяти программам: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», «Правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в условиях цифровой экономики», «Подготовка консультантов в области развития цифровой грамотности населения», «Перспективные материалы и технологии в области машиностроения» и «Интеллектуальные информационные системы».

Каждая из них рассчитана на 72 академических часа. При обучении применялись в том числе современные дистанционные технологии. По завершении курсов слушатели прошли тестирование, после чего они получили соответствующие удостоверения.

По словам директора межотраслевого регионального центра повышения квалификации и дистанционного образования ПГУ Владимира Сазонова, на данный момент вуз обучил около 2,5 тыс. человек.

«К нам приходили на курсы разные слушатели. Это и сотрудники различных министерств и ведомств, и работники районных администраций, и представители промышленных предприятий, а также наши коллеги из детских садов и школ, преподаватели, научные работники и учебно-вспомогательный персонал вузов и колледжей», — пояснил он.

В свою очередь ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков отметил актуальность проекта «Новые возможности для каждого», поскольку в постоянном повышении квалификации заинтересованы и сотрудники, и их работодатели.

«Региональный рынок труда — это дорога с двусторонним движением. К постоянному развитию грамотного специалиста должны стремиться как образовательные учреждения, где он получал образование, так и работодатели. Подобные программы повышения квалификации позволяют оставаться на волне новых знаний и технологий», — подчеркнул он.

Между тем инженер ПГУ Максим Сафронов, который стал одним из слушателей курсов, обратил внимание на содержательную часть обучения и подход к организации процесса.

«Дополнительное образование, тем более бесплатное — возможность «прокачать себя», узнать что-то новое. Интересно и то, что частично занятия проводились с использованием дистанционных технологий и в лекции были вынесены самые новые научные разработки ведущих ученых вуза», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского госуниверситета, при подготовке программ были учтены особенности регионального рынка труда и тенденции его развития, а также тщательно подобран преподавательский состав — занятия вели доктора наук Людмила Фионова, Андрей Розен, Сергей Зефиров, Наталья Карнишина и Екатерина Печерская и другие.

12 национальных проектов, рассчитанных на период с 2019 до 2024 года, реализуются в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

В их числе — «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».