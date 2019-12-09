Владимир Симагин отметил востребованность курсов, организованных в ПГУ в рамках нацпроекта Образование

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Проректор Пензенского государственного университета по трудоустройству и работе с выпускниками Владимир Симагин отметил востребованность бесплатного обучения граждан, организованного на базе вуза в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого», который входит в состав нацпроекта «Образование».

Фото: пресс-служба ПГУ

«Актуальность программ обусловлена тем, что они составлены с учетом реалий современного рынка труда и являются уникальными в своем роде. Они разрабатывались ведущими профессорами ПГУ с учетом мнения работодателей и современных тенденций развития экономики и общества. Нашей задачей было вооружить слушателей курсов такими знаниями, которые помогут им стать на ступень выше в своем профессиональном развитии — кому-то позволят продвинуться по карьерной лестнице, кому-то найти новую работу, а кому-то, если говорить, например, о программе подготовки цифровых кураторов, нести свои знания дальше в массы», — пояснил он.

Владимир Симагин добавил, что в условиях развития цифровой экономики образованию отводится ключевая роль.

«Мы должны не просто не отставать от мира, мы должны идти впереди, поэтому такое большое внимание руководством страны уделяется этому направлению. Что же касается Пензенского государственного университета как самого крупного вуза в регионе, то кому, как не нам, быть на передовой государственных интересов. ПГУ активно и, самое главное, результативно участвует в национальных проектах», — подчеркнул проректор.

Он напомнил, что вуз уже выиграл три гранта по этому направлению, в том числе один — на сумму более 9 млн. рублей — на проведение курсов для населения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам конкурсного отбора Минобрнауки России Пензенский государственный университет стал единственным вузом региона, вошедшим в число получателей денежных средств для организации бесплатного обучения граждан в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого», который входит в состав нацпроекта «Образование».

Обучение велось по пяти программам: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», «Правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в условиях цифровой экономики», «Подготовка консультантов в области развития цифровой грамотности населения», «Перспективные материалы и технологии в области машиностроения» и «Интеллектуальные информационные системы».

Каждая из них была рассчитана на 72 академических часа. При обучении применялись в том числе современные дистанционные технологии.

По данным вуза, слушателями бесплатных курсов стали около 2,5 тыс. человек.

Национальный проект «Образование» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.