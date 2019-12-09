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В школах Пензы на карантин закрыли четыре класса

16:24 | 09.12.2019 | Образование

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Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Четыре класса в лицее №2, гимназии №4, школах №40 и №77 закрыты в Пензе в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Роспотребнадзора по Пензенской области в понедельник, 9 декабря.

В школах Пензы на карантин закрыли четыре класса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, заболеваемость в Пензе ниже уровня эпидпорога на 4,6%, в целом по области — на 22%.

На прошлой неделе в регионе было зарегистрирован 2 тыс. 180 случаев ОРВИ.

Относительно высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Кузнецке — 494,6 на 100 тыс. населения, в Кузнецком районе — 398,8, Камешкирском — 359,7, Лопатинском — 334,5, Сосновоборском — 322,7, Неверкинском — 231,7, Городищенском — 201,9, Никольском — 174, а также Нижнеломовском — 171,3.

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