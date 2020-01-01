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В Пензе более 200 школьников станут участниками фестиваля по робототехнике

16:10 | 11.12.2019 | Образование

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Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Более 200 школьников примут участие в региональном фестивале «Робофест», который пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мечта» на территории школы №67 в Пензе в предстоящую пятницу, 13 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензе более 200 школьников станут участниками фестиваля по робототехнике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они будут бороться не только за ценные призы и награды, но и за право участвовать во всероссийском молодежном робототехническом фестивале «Робофест-2020», который состоится в Москве 18–20 марта», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что состязания организованы в соответствии с программой «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой фондом «Вольное дело» по пяти направлениям.

В министерстве напомнили также, что областные соревнования учащихся по робототехнике проводятся с 2012 года, фестиваль «Робофест» — с 2014-го.

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