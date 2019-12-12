EN
19:19:02 Четверг, 12 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Три школьника из Пензы стали финалистами международного конкурса по математике

16:12 | 12.12.2019 | Образование

Печать

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Три школьника из Пензы — Мирослав Юрчук, Всеволод Столяров и Александр Харламов — вошли в число 40 финалистов VI международного конкурса по математике «Я решаю!» среди учеников 9–11 классов из нестоличных городов, который организован GS Group.

Три школьника из Пензы стали финалистами международного конкурса по математике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба компании, компетентное жюри отобрало участников решающего этапа более чем из 1 тыс. человек.

Финал состоится в инновационном кластере «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области 25 и 26 января. Помимо состязательной части, школьников ждут экскурсии по высокотехнологичным предприятиям.

Победители из числа учащихся 9 и 10 классов получат электронную технику и возможность без экзаменов поступить в президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге.

Для одиннадцатиклассников предусмотрены именные стипендии.

Загрузка...
Читайте также
В прокуратуре связали появление очага аварийности на трассе М5 с отсутствием освещения В Пензе 25 подростков получили паспорта в торжественной обстановке
Переиздан том Красной книги Пензенской области, посвященный животным Пензенская область выступит с инициативой о запрете продажи снюса и его аналогов
Жительница Земетчино лишилась денег при попытке избавиться от несуществующего кредита В Каменке вынесен приговор по делу об убийстве мужчины, получившего около 30 ударов ножом
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама