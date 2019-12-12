Три школьника из Пензы стали финалистами международного конкурса по математике Образование

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Три школьника из Пензы — Мирослав Юрчук, Всеволод Столяров и Александр Харламов — вошли в число 40 финалистов VI международного конкурса по математике «Я решаю!» среди учеников 9–11 классов из нестоличных городов, который организован GS Group.

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Как сообщает пресс-служба компании, компетентное жюри отобрало участников решающего этапа более чем из 1 тыс. человек.

Финал состоится в инновационном кластере «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области 25 и 26 января. Помимо состязательной части, школьников ждут экскурсии по высокотехнологичным предприятиям.

Победители из числа учащихся 9 и 10 классов получат электронную технику и возможность без экзаменов поступить в президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге.

Для одиннадцатиклассников предусмотрены именные стипендии.