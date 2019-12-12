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В Пензе подвели итоги конкурса «Живи, село!»

21:17 | 12.12.2019 | Образование

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Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Итоги областного конкурса на лучший школьный проект «Живи, село!» подведены в Пензе в четверг, 12 декабря.

В Пензе подвели итоги конкурса «Живи, село!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к участникам итогового мероприятия, руководитель сектора нормативно-правового сопровождения деятельности образовательных организаций Института регионального развития Пензенской области Николай Полосин поблагодарил их за активность.

«Мы в этом году провели в селах Пензенской области мониторинг. По результатам первого полугодия 2019 года в проектную деятельность «Живи, село!» было вовлечено более 8 тыс. человек. Возможно, в какой-то степени благодаря этому 137 школ заключили договоры с администрациями сельских поселений о сотрудничестве, создаются центры «Патриоты малой родины», клубы молодой семьи, «школы здоровья», интеллектуальные центры», — сказал он.

Николай Полосин сообщил, что в этом году в конкурсе приняли участие 56 общеобразовательных организаций, а по итогам регионального этапа 18 работ отмечено в шести номинациях.

Он выразил надежду на то, что с учетом растущей актуальности проекта «Живи, село!» в 2020 году межведомственное взаимодействие в его рамках будет активизировано.

В ходе мероприятия победителям, призерам и участникам были вручены дипломы и подарки от партнеров.

В этом году конкурс поддержали министерство сельского хозяйства Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании региона, гендиректор «ПОАПК» Вадим Супиков, компания «Ростелеком», Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, строительная группа «Рисан» и «Пензенский областной учколлектор».

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