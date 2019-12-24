Педагог из Пензенской области стала самым молодым участником конкурса «Учитель будущего» Образование

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Педагог из города Кузнецка Пензенской области стала самым молодым претендентом на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего», который является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, не уточнив при этом фамилию конкурсантки.

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«Самым взрослым участником в настоящий момент является 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области, тогда как самому молодому участнику 18 лет, и это учитель английского языка из Кузнецка Пензенской области», — сказал он, подводя предварительные итоги заявочной кампании.

По словам Алексея Комиссарова, на данный момент более 25 тыс. педагогов со всей страны изъявили желание продемонстрировать свои знания и навыки.

«Регионами-лидерами по числу поданных заявок стали Санкт-Петербург, Кемеровская область и Московская область, а также Чеченская Республика и Воронежская область. Из общего числа подавших свои заявки на участие, около 20% составляют молодые учителя до 30 лет, а участников старше 55 лет зарегистрировалось порядка 800 человек», — уточнил он.

Алексей Комиссаров добавил, что наибольшую активность показали учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, а также истории и обществознания.

Как уточняется на сайте платформы «Россия — страна возможностей», регистрация продлится до 31 декабря.

Федеральный конкурс «Учитель будущего» проводится впервые. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию кадров.

Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится неделю.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов — программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.