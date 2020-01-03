В Пензенской области в 2020 году на капремонт детсадов и школ направят 100 млн. рублей Образование

Пенза, 3 января 2020. PenzaNews. 100 млн. рублей предусмотрено в бюджете Пензенской области на проведение капитального ремонта детских садов и школ в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Будет проведен ремонт не менее чем в 32 образовательных организациях», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что среди прочего намечено привести в порядок системы отопления, канализации и вентиляции, кровлю, а также заменить оконные и дверные конструкции.

Программа капитального ремонта образовательных организаций реализуется в Пензенской области с 2017 года.

За это время отремонтировано 111 школ. В 2019 году впервые в программу вошли 17 детсадов.