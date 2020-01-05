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В Пензе вручат дипломы педагогам, не ставшим победителями конкурса «Воспитатели России»

11:03 | 05.01.2020 | Образование

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Пенза, 5 января 2020. PenzaNews. Дипломы лауреатов VII всероссийского конкурса «Воспитатели России» будут вручены до конца января девятерым педагогам дошкольного образования Пензенской области, которые приняли участие в федеральном этапе состязания, но не вошли в число победителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензе вручат дипломы педагогам, не ставшим победителями конкурса «Воспитатели России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Будут отмечены Ольга Дранкова, Екатерина Малюкова и Инна Лимонова из Сердобска; Ольга Медведева и Лариса Спирина из Пензы; Елена Владымцева из Заречного; Александр Антонов из Засечного; Светлана Келина из Колышлея; Елена Костина из Сосновки.

Ожидается, что церемония пройдет в Институте регионального развития Пензенской области.

VII всероссийский конкурс «Воспитатели России» проходил с июня по ноябрь 2019 года.

Он был организован всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов, партии «Единая Россия» и при участии киностудии «Союзмультфильм».

Всего поступило 2 тыс. 690 заявок. Финалистами стали 480 участников из всех субъектов РФ.

Из них экспертное жюри определило 25 победителей в семи номинациях. Представители Пензенской области в их число не вошли.

Кроме того, впервые было учреждено четыре специальные номинации от «Созмульфильма».

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