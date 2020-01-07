В Пензе с 14 по 17 февраля пройдет зимняя школа «ДомInno» Образование

Пенза, 7 января 2020. PenzaNews. Зимняя школа «ДомInno», которая является частью региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick», пройдет в училище олимпийского резерва в Пензе с 14 по 17 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, участников ждут мастер-классы по одному из профильных направлений: «3D-моделирование», «Дизайн», «Видео», «Инженерное дело», «SMM», «Product Managment», «Программирование» и «Радиоэлектроника».

«Будут приглашены спикеры, являющиеся специалистами по каждому из направлений подготовки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что результатом четырехдневной учебы станут зачетные работы, которые будут представлены на церемонии закрытия.