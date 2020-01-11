В региональном этапе олимпиады по русскому языку примут участие 90 пензенских школьников Образование

Пенза, 11 января 2020. PenzaNews. 90 учащихся 9–11 классов из Пензенской области примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку, который состоится в губернском лицее в предстоящий понедельник, 13 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В течение 4 часов участники будут демонстрировать свои знания. Предполагается, что им будет предложено восемь заданий.

Итоговый этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку пройдет в Башкирии с 5 по 11 апреля.

В 2018–2019 учебном году призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку второй раз подряд стала ученица гимназии №4 «Ступени» города Пензы Полина Малахова.