EN
18:31:09 Суббота, 11 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Строящийся цирк и территория вблизи него. Пенза, 10 января 2020 г.

В региональном этапе олимпиады по русскому языку примут участие 90 пензенских школьников

09:36 | 11.01.2020 | Образование

Печать

Пенза, 11 января 2020. PenzaNews. 90 учащихся 9–11 классов из Пензенской области примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку, который состоится в губернском лицее в предстоящий понедельник, 13 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В региональном этапе олимпиады по русскому языку примут участие 90 пензенских школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В течение 4 часов участники будут демонстрировать свои знания. Предполагается, что им будет предложено восемь заданий.

Итоговый этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку пройдет в Башкирии с 5 по 11 апреля.

В 2018–2019 учебном году призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку второй раз подряд стала ученица гимназии №4 «Ступени» города Пензы Полина Малахова.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе женщина лишилась денег в надежде получить 420 тыс. рублей компенсации В Пензенской области заготовлено 85 кг семян сосны
Пропавшая школьница из Тюмени могла приехать в Пензу — СКР В Пензенской области за год выявлено десять случаев кори
Пензенский «Дизель» продлил контракт с хоккеистом Данилой Поповым Жительница Пензы получила бумагу вместо оплаченных меховых изделий
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама