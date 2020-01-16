В Пензенской области сумма доплаты классным руководителям превысит 8 тыс. рублей Образование

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Размер доплаты классным руководителя в школах Пензенской области, которая с сентября 2020 года будет осуществляться за счет средств не только регионального, но и федерального бюджета, превысит 8 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

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По его словам, размер региональной доплаты в настоящее время составляет 30% к зарплате — 3–3,5 тыс. рублей.

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«Когда были низкие оклады, чуть ли не 1 тыс. рублей некоторые классные руководители получали. Это, конечно, очень мало. Поэтому перестроили систему, то есть довели до 3 тыс.» — пояснил Олег Ягов в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в четверг, 16 января.

Зампред регионального правительства добавил, что при введении федеральной доплаты, анонсированной президентом России Владимиром Путиным, она будет суммироваться с выплачиваемыми на уровне региона средствами.

«Порядка 8–9 тыс. [рублей] с 1 сентября», — сказал он.

В свою очередь первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина уточнила, что на сегодняшний день в школах региона работают 6 тыс. 592 классных руководителя.