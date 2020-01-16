EN
21:52:39 Четверг, 16 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области сумма доплаты классным руководителям превысит 8 тыс. рублей

18:31 | 16.01.2020 | Образование

Печать

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Размер доплаты классным руководителя в школах Пензенской области, которая с сентября 2020 года будет осуществляться за счет средств не только регионального, но и федерального бюджета, превысит 8 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

В Пензенской области сумма доплаты классным руководителям превысит 8 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, размер региональной доплаты в настоящее время составляет 30% к зарплате — 3–3,5 тыс. рублей.

Читайте также

В России введут федеральную доплату классным руководителям

«Когда были низкие оклады, чуть ли не 1 тыс. рублей некоторые классные руководители получали. Это, конечно, очень мало. Поэтому перестроили систему, то есть довели до 3 тыс.» — пояснил Олег Ягов в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в четверг, 16 января.

Зампред регионального правительства добавил, что при введении федеральной доплаты, анонсированной президентом России Владимиром Путиным, она будет суммироваться с выплачиваемыми на уровне региона средствами.

«Порядка 8–9 тыс. [рублей] с 1 сентября», — сказал он.

В свою очередь первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина уточнила, что на сегодняшний день в школах региона работают 6 тыс. 592 классных руководителя.

Загрузка...
Читайте также
Снижен штраф завполиклиникой в Сосновоборске, осужденной за подмену образца крови Три новых детсада в «Спутнике» получат лицензии к середине февраля
Пензенцев будут активнее информировать о мерах соцподдержки В Пензенской области женщина лишилась денег после установки «банковского антивируса»
Житель Сердобска приговорен к 7 годам колонии за убийство брата Пензенская библиотека подала заявку на конкурс «Наш регион: избранные страницы истории»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама