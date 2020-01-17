EN
19:13:06 Пятница, 17 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область присоединится к проведению чемпионата по финансовой грамотности

16:30 | 17.01.2020 | Образование

Печать

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Школьники из 15 регионов, в том числе из Пензенской области, примут участие первом всероссийском чемпионате по финансовой грамотности в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Пензенская область присоединится к проведению чемпионата по финансовой грамотности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В феврале в Пензе, Кузнецке и Сердобске пройдут муниципальные этапы», — пояснили в ведомстве, добавив, что затем будет организовано еще два тура — региональный и федеральный, который состоится во всероссийском детском центре «Орленок» в августе.

В министерстве пояснили, что в рамках чемпионата также будет работать школа вожатых, где специалистов планируется обучить реализации образовательных программ по финансовой грамотности в детских центрах и загородных лагерях.

«С 28 по 31 января на базе Института регионального развития Пензенской области состоится семинар школы вожатых, в котором примут участие 100 педагогов», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
Кличку для полярного волка в пензенском зоопарке выберут по итогам конкурса Пензенский областной медицинский колледж ждет ремонт
В Пензе начали готовиться к «Лыжне России» Православных пензенцев пригласили на празднование Крещения Господня
Подполковник полиции Сергей Кароннов награжден грамотой Зареченский «Союз» вошел в число призеров конкурса «Арена»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама