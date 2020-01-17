Пензенская область присоединится к проведению чемпионата по финансовой грамотности Образование

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Школьники из 15 регионов, в том числе из Пензенской области, примут участие первом всероссийском чемпионате по финансовой грамотности в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«В феврале в Пензе, Кузнецке и Сердобске пройдут муниципальные этапы», — пояснили в ведомстве, добавив, что затем будет организовано еще два тура — региональный и федеральный, который состоится во всероссийском детском центре «Орленок» в августе.

В министерстве пояснили, что в рамках чемпионата также будет работать школа вожатых, где специалистов планируется обучить реализации образовательных программ по финансовой грамотности в детских центрах и загородных лагерях.

«С 28 по 31 января на базе Института регионального развития Пензенской области состоится семинар школы вожатых, в котором примут участие 100 педагогов», — сказали в пресс-службе.