Пензенский областной медицинский колледж ждет ремонт Образование

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Пензенский областной медицинский колледж, студенты которого учатся в трех корпусах — на улице Лермонтова, возведенном в конце XIX века, а также на улицах Леонова и Циолковского 1950-х годов постройки, ждет ремонт. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Видно, что нужны большие вложения, чтобы провести ремонт и реконструкцию. Кроме того, необходимо новое оборудование, компьютеры. Студенты должны получать знания, а преподаватели работать в хороших условиях. Мы найдем решение в этом году. Найдем отдельное здание для обучения, а эти будем ремонтировать», — сказал он в ходе визита в учреждение в пятницу, 17 января.

Комментируя тот факт, что более 70% студентов не являются жителями Пензы и вынуждены снимать жилье, глава региона пообещал, что эта проблема будет снята.

«До 1 сентября найдем решение по общежитию», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Пензенский областной медицинский колледж имеет четыре филиала — в Кузнецке, Сердобске, Каменке и Нижнем Ломове. В учреждении обучаются 1,6 тыс. студентов, в том числе 1,2 тыс. — в Пензе.

Колледж готовит специалистов среднего звена по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Акушерское дело».

Начальником учреждения является Александр Дербенев, его заместителем по учебной работе — Марина Евстигнеева.