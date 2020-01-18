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Утвержден список кандидатов на должность ректора ПГУАС

15:10 | 18.01.2020 | Образование

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Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Список кандидатов на должность ректора Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС) утвержден в ходе заседания ученого совета вуза, состоявшегося в минувшую пятницу, 17 января.

Утвержден список кандидатов на должность ректора ПГУАС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В него вошли четыре человека. Это временно исполняющий обязанности ректора Сергей Болдырев, декан факультета биотехнологий Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) Алексей Кузьмишкин, декан факультета управления территориями ПГУАС Олег Тараканов и проректор по учебной работе вуза Сергей Толушов.

Теперь список претендентов должен быть согласован областным правительством и советом ректоров пензенских вузов. К 27 января предложения по кандидатам требуется представить в Минобрнауки России.

После получения решения аттестационной комиссии министерства ученый совет ПГУАС назначит дату конференции по выборам ректора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с июля 2010 года пост ректора Пензенского государственного университета архитектуры и строительства занимал Юрий Скачков, который освободил данную должность весной 2019 года.

С 24 апреля 2019 года временно исполняющим обязанности ректора ПГУАС является кандидат технических наук, доцент Сергей Болдырев.

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