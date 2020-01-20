В Пензе остро стоит проблема с местами в детсадах на ГПЗ-24 — мэр
Печать
Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Проблема с местами в детсадах остро стоит в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«У нас острая проблема по местам есть только в микрорайоне ГПЗ. Мы там детский сад начинаем проектировать со строительством в 2020–2021 годах», — пояснил он, докладывая о ситуации в сфере дошкольного образования в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 января.
Андрей Лузгин уточнил, что всего в детсадах Пензы имеется 560 вакантных мест.
«Мы оперативно направляем родителей в близлежащие детсады, перераспределяем», — сказал глава администрации города.