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В Пензе остро стоит проблема с местами в детсадах на ГПЗ-24 — мэр

10:11 | 20.01.2020 | Образование

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Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Проблема с местами в детсадах остро стоит в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

В Пензе остро стоит проблема с местами в детсадах на ГПЗ-24 — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас острая проблема по местам есть только в микрорайоне ГПЗ. Мы там детский сад начинаем проектировать со строительством в 2020–2021 годах», — пояснил он, докладывая о ситуации в сфере дошкольного образования в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 января.

Андрей Лузгин уточнил, что всего в детсадах Пензы имеется 560 вакантных мест.

«Мы оперативно направляем родителей в близлежащие детсады, перераспределяем», — сказал глава администрации города.

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