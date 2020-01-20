В Пензенской области около 160 учеников младших классов не едят в школах из-за аллергии Образование

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. 158 учащихся 1–4 классов школ Пензенской области не едят в столовых образовательных организаций из-за пищевой аллергии. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Мы выясняем по каждому ребенку», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 20 января.

По словам министра, стоит задача обеспечить 100-процентный охват учащихся младших классов школьным питанием за счет введения специального меню.

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Александр Воронков уточнил также, что всего в 1–4 классах муниципальных школ учатся 55 тыс. 156 детей, из них питанием обеспечены 49 тыс. 998.

«400 человек — с 1 по 4 классы в государственных образовательных учреждениях — получают бесплатное питание», — отметил он.

Глава Минобразования Пензенской области пояснил, что регион готов с 1 сентября 2020 года приступить к выполнению задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, и обеспечить бесплатным горячим питанием учеников младших классов за счет средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

Вместе с тем Александр Воронков добавил, что предстоит скорректировать работу по семи малочисленным школам, в которых отсутствуют пищеблоки, в связи с чем осуществляется подвоз горячего питания.