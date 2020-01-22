В Пензенской области школам передано 35 «ГАЗелей» Образование

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. 35 новых «ГАЗелей», которые будут эксплуатироваться как школьные автобусы, передано образовательным организациям Пензенской области в среду, 22 января.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерстве образования региона, транспорт приобретен за счет средств федерального бюджета.

«В области 327 школьных автобусов осуществляют подвоз более 7 тыс. детей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году на средства регионального бюджета было приобретено 12 школьных автобусов, а также один экскурсионный — для губернского лицея — на общую сумму более 32 млн. рублей.

«За счет федерального бюджета в 2019 году в Пензенскую область было поставлено 49 школьных автобусов различной вместимости на общую сумму 77,8 млн. рублей», — добавили в министерстве.