Марина Дементьева провела для студентов ПГУ лекцию на тему финансовой грамотности Образование

Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева в рамках организованной в преддверии Дня студенчества всероссийской акции, которая проходит в более чем 100 вузах страны, провела в ПГУ лекцию на тему финансовой грамотности для будущих экономистов.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения Сбербанка

Она рассказала молодым людям о личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, а также о способах получения текущих доходов и формирования капитала для пенсии.

Особое внимание Марина Дементьева уделила теме финансовых рисков. В частности, она пояснила, как ими можно управлять, какие методы социальной инженерии используют мошенники и как не попасться на их уловки.

«Вопросы финансов затрагивают все сферы жизни современного человека, а финансовая грамотность стала необходимым жизненным навыком, как умение читать и писать. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием, строить долгосрочные планы и добиваться успеха. Надеюсь, что сегодняшняя встреча поможет формированию у студентов разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам», — прокомментировала Марина Дементьева.

По сообщению пресс-службы Сбербанка, в кредитно-финансовом учреждении действует ряд программ, направленных на повышение финансовой грамотности всех категорий населения, причем как собственных, так и проводимых совместно с Минфином, Минобразования и Банком России.

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