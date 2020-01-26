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В Пензе суд обязал детсад №70 провести ремонт и установить теневые навесы

14:17 | 26.01.2020 | Образование

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Пенза, 26 января 2020. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил требования регионального управления Роспотребнадзора к детскому саду №70 «Буратино» о понуждении к выполнению обязательных требований санитарного законодательства.

В Пензе суд обязал детсад №70 провести ремонт и установить теневые навесы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение обязано обустроить теневые навесы на трех игровых площадках и установить на двух игровое оборудование с учетом возрастных особенностей детей.

«Необходимо провести качественный ремонт в помещениях пищеблока, обеспечив соответствие отделки стен требованиям СанПиН», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в детсаду также следует оснастить оборудование пищеблока локальными вытяжными системами и провести качественный ремонт в прачечной.

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