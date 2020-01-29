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В Пензе три школьника стали победителями регионального этапа олимпиады по экологии

13:46 | 29.01.2020 | Образование

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Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Трое учащихся из Пензы стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии.

В Пензе три школьника стали победителями регионального этапа олимпиады по экологии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, это девятиклассник школы №65/23 Дмитрий Буйлов, ученик 10 класса губернского лицея Анастасия Филькина и Глеб Абрашитов, который учится в 11 классе гимназии №13.

«Двое из них — Анастасия Филькина и Глеб Абрашитов — в 2019 году уже выходили во всероссийский этап», — отметили в ведомстве, уточнив, что представительница губернского лицея в итоге завоевала титул призера.

В министерстве уточнили, что всего в региональном этапе в текущем году приняли участие 35 учащихся 9–11 классов из Пензенской области.

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