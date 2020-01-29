Конкурс имени Татлина в Пензе стал международным Образование

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Школьники и студенты из Израиля, Украины, Казахстана и Узбекистана впервые подали свои работы на конкурс детского архитектурно-художественного творчества имени В.Е. Татлина, организованный в Пензе в 17-й раз. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

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По данным вуза, всего в отборочном туре приняли участие более 600 человек, в заключительный прошли около 400. Ожидается, что в Пензу приедут представители 43 регионов России.

В текущем году программа включает в себя олимпиады среди школьников и студентов, которые пройдут в феврале, выставки архитектурно-художественного творчества, методических материалов, сувенирной продукции, конференции, мастер-классы и творческие встречи.