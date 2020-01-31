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Пензенцы с 1 февраля смогут через интернет записать ребенка в первый класс

16:48 | 31.01.2020 | Образование

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Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области смогут записать ребенка в первый класс через интернет.

Пензенцы с 1 февраля смогут через интернет записать ребенка в первый класс. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 1 февраля записать ребенка в первый класс можно через региональный портал госуслуг. Учитывая, что в этом году зачисление детей в первый класс выпало на субботу, первые заявления от родителей будут приняты именно через региональный портал госуслуг», — сообщил начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на первом этапе — по 30 июня 2020 года — будут приниматься заявления на зачисление детей, зарегистрированных или проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией.

Для остальных прием заявлений начнется 1 июля и продлится до момента заполнения свободных мест.

После регистрации электронного заявления родителям или законным представителям ребенка потребуется представить оригиналы документов в школу.

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