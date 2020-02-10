В Пензенской области более 5 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2020 году Образование

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. 5 тыс. 290 выпускников школ Пензенской области будут сдавать ЕГЭ в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Экзамен по русскому языку напишут все выпускники. 41% выпускников текущего года будут сдавать математику базового уровня, 59% — профильного уровня», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что среди предметов по выбору наиболее популярным оказалось «Обществознание», его выбрали более 54% выпускников.

«Далее идут «Физика» — 26%, «Биология» — 21%, «История» — 18%, «Информатика и ИКТ» — 17%», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что самым малочисленным по количеству участников будет ЕГЭ по французскому языку, который выбрал лишь один учащийся.

«Досрочный период ЕГЭ стартует 20 марта», — пояснили в министерстве образования.