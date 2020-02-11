Более 11 тыс. пензенских девятиклассников пройдут собеседование по русскому языку Образование

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Более 11 тыс. учащихся 9 классов школ Пензенской области пройдут 12 февраля итоговое собеседование по русскому языку, которое с 2019 года является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Участники выполнят четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что каждому участнику в среднем будет отведено 15 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья период выполнения может быть увеличен на 30 минут.

«Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет», — сказали в министерстве, пояснив, что в качестве дополнительных дней собеседования определены 11 марта и 18 мая.