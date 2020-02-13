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Количество воспитанников в детсадах Пензы по итогам 2019 года выросло

16:39 | 13.02.2020 | Образование

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Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Количество детей, посещающих муниципальные детсады Пензы, увеличилось по итогам 2019 года на 0,5% до 29 тыс. 190 человек. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Количество воспитанников в детсадах Пензы по итогам 2019 года выросло. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Количество обучающихся в школах города — 52 тыс. 914 человек. В прошедшем [2018] году было 50 тыс. 810, а в 2017 году — 49 тыс.» — сказал он, представляя отчет о деятельности управления образования Пензы в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам в четверг, 13 февраля.

Юрий Голодяев добавил, что учреждения дополнительного образования в городе посещают 28 тыс. 25 детей и подростков.

По его словам, всего в Пензе действует 115 муниципальных образовательных учреждений: 46 дошкольных, 61 общеобразовательное и восемь организаций допобразования.

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