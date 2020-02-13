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В Пензе около 70% педработников имеют высшую и первую категории

17:05 | 13.02.2020 | Образование

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Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. 67% из 6 тыс. 299 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Пензы имеют высшую и первую квалификационные категории. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

В Пензе около 70% педработников имеют высшую и первую категории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это хороший показатель», — отметил он, представляя отчет о деятельности управления образования Пензы в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам в четверг, 13 февраля.

Юрий Голодяев добавил, что сотрудники управления осуществляют контроль за выполнением указа президента России №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

«Мы этот указ выполняем. Цифры у вас в докладе представлены», — сказал Юрий Голодяев.

Согласно докладу о деятельности управления образования Пензы за 2019 год, средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в городе составила 29 тыс. 31 рубль, в области — 28 тыс. 710 рублей.

Средняя зарплата учителей общеобразовательных учреждений в Пензе составила 29 тыс. 971 рубль, в области — 29 тыс. 97 рублей; педработников дошкольных учреждений — 28 тыс. 750 рублей и 27 тыс. 480 рублей соответственно.

Средняя зарплата педагогических работников учреждений дополнительного образования Пензы составила 29 тыс. 86 рублей.

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