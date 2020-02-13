В детсадах Пензы придется заменить игровое оборудование, установленное в 1980-е годы Образование

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Игровое оборудование, установленное на территории некоторых детских садов Пензы еще в 1980-е годы, придется заменить на новое, соответствующее современным требованиям. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

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«Детские сады же чаще всего в большинстве [своем были] ведомственные, поэтому делали это оборудование заводы и фабрики, оно несертифицированное», — сказал Юрий Голодяев, представляя отчет о деятельности управления образования Пензы в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам в четверг, 13 февраля.

По его словам, в настоящее время это вызывает претензии сотрудников прокуратуры, которые проверяют дошкольные учреждения.

«Поэтому в ближайшие годы предстоит решать и эту задачу — по замене всего игрового оборудования на территории детских садов на сертифицированное», — отметил Юрий Голодяев.