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В мэрии Пензы уточнили информацию о закрытых на карантин школах

15:38 | 18.02.2020 | Образование

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Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Школы №43, №75/62 и №26, по уточненным данным, закрыты в Пензе на карантин в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе реализации социальной политики, развития местного самоуправления и внешних связей городской администрации.

В мэрии Пензы уточнили информацию о закрытых на карантин школах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии добавили, что до сегодняшнего дня на карантин также была закрыта школа №59, а школа №56 функционирует в обычном режиме.

Как пояснили в администрации школы №59, карантин действовал с 11 по 17 февраля — с 18-го числа дети приступили к занятиям.

В других образовательных организациях, перечисленных вице-мэром Пензы Сергеем Волковым в ходе совещания в горадминистрации, сообщили, что ограничительные мероприятия будут действовать еще несколько дней: в школе №75/62 карантин объявлен с 14 по 23 февраля, в школе №43 — с 14 по 24 февраля, в школе №26 — с 15 по 24 февраля.

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