EN
09:19:28 Пятница, 28 февраля
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области планируется проводить конкурс классных руководителей

09:00 | 28.02.2020 | Образование

Печать

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил проводить в регионе конкурс профессионального мастерства среди классных руководителей.

В Пензенской области планируется проводить конкурс классных руководителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 2019 года за первое место в конкурсе «Учитель года» вручаем автомобиль. Можно пойти по этому пути и при проведении состязаний среди классных руководителей», — сказал он в ходе регионального форума «Семья и школа: ценность сотрудничества», состоявшегося в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в минувший четверг, 27 февраля.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил организовать в Институте регионального развития Пензенской области постоянно действующую школу классного руководителя, а также предусмотреть отдельную секцию в рамках августовского педсовета.

«Классным руководителям нашего региона необходима своя региональная ассоциация по аналогии с действующим в Москве объединением», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области жители 61 села получили бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома» В Кузнецке раскрыта серия офисных краж
Торгашин призвал предприятия АПК, ЖКХ и сферы строительства участвовать в нацпроекте Жителя Пензы будут судить за смерть знакомого
На заводе «Белинсксельмаш» в рамках нацпроекта удалось достичь снижения трудоемкости Жительница Пензы перечислила неизвестным 230 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама