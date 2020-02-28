В Пензенской области планируется проводить конкурс классных руководителей Образование

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил проводить в регионе конкурс профессионального мастерства среди классных руководителей.

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«С 2019 года за первое место в конкурсе «Учитель года» вручаем автомобиль. Можно пойти по этому пути и при проведении состязаний среди классных руководителей», — сказал он в ходе регионального форума «Семья и школа: ценность сотрудничества», состоявшегося в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в минувший четверг, 27 февраля.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил организовать в Институте регионального развития Пензенской области постоянно действующую школу классного руководителя, а также предусмотреть отдельную секцию в рамках августовского педсовета.

«Классным руководителям нашего региона необходима своя региональная ассоциация по аналогии с действующим в Москве объединением», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.