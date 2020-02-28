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В Пензе половину учреждений образования охраняют ЧОПы — Федор Клемин

18:43 | 28.02.2020 | Образование

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Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Частные охранные предприятия обеспечивают безопасность примерно половины учреждений образования в Пензе. Об этом сообщил заместитель начальника управления образования города Федор Клемин.

В Пензе половину учреждений образования охраняют ЧОПы — Федор Клемин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из 223 зданий 110 охраняются частными охранными предприятиями», — сказал он в ходе 7-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 28 февраля.

Федор Клемин добавил, что остальные детсады и школы заключили соответствующие договоры, но ЧОПы еще не приступили к охране объектов, поскольку ведут набор и обучение сотрудников.

«После того как пройдет вот этот процесс, естественно, все образовательные учреждения, будем надеяться, будут охраняться частными охранными предприятиями», — отметил он.

По словам Федора Клемина, пока руководители учреждений образования вынуждены изыскивать денежные средства на оплату работы вахтеров.

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